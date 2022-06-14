По словам Кадырова, для победы необходимы достоверные разведданные (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об очередной успешной вылазке разведчиков под руководством командира полка ППСП УМВД России по городу Грозному Мусы Ахматова. Он подчеркнул, что «благодаря одним лишь боевым навыкам сражение не выиграть — необходимы достоверные разведданные».

«Противник обнаружен, теперь дело за штурмовыми отрядами и артиллерией. В скором времени на позициях укронацистов будет жарко, а мы, в свою очередь, отпразднуем еще одну победу!» — заявил он в telegram-канале.

Глава Чечни уточнил, что Ахматов вместе со своей группой «очень тщательно проверяет каждый уголок, где предположительно может укрываться противник». «Ни одна бандеровская и националистическая шваль не скроется от зоркого глаза Мусы», — отметил Кадыров.

Раннее Рамзан Кадыров опубликовал видео со сдавшимся в плен солдатом ВСУ. Украинский военнослужащий выступил с призывом «никогда не воевать против чеченцев».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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