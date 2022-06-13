Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со сдавшимся в плен боевиком ВСУ. В ролике военнослужащий выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами».
«„Никогда не воюйте с чеченцами!“ — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки», — написал Кадыров в описании под видео в Telegram. На кадрах пленный по имени Антон Максимец высказывает сожаление, что приехал на фронт, и призывает «никогда не воевать с чеченцами».
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину.
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