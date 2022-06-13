Кадыров похвастался сдавшимся в плен националистом ВСУ. «Никогда не воюйте с чеченцами!»

14 июня 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

Кадыров посоветовал никогда не воевать с чеченскими бойцами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со сдавшимся в плен боевиком ВСУ. В ролике военнослужащий выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами». «„Никогда не воюйте с чеченцами!“ — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки», — написал Кадыров в описании под видео в Telegram. На кадрах пленный по имени Антон Максимец высказывает сожаление, что приехал на фронт, и призывает «никогда не воевать с чеченцами». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со сдавшимся в плен боевиком ВСУ. В ролике военнослужащий выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами». «„Никогда не воюйте с чеченцами!“ — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки», — написал Кадыров в описании под видео в Telegram. На кадрах пленный по имени Антон Максимец высказывает сожаление, что приехал на фронт, и призывает «никогда не воевать с чеченцами». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину.