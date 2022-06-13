13 июня 2022

Кадыров похвастался сдавшимся в плен националистом ВСУ. «Никогда не воюйте с чеченцами!»

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров посоветовал никогда не воевать с чеченскими бойцами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со сдавшимся в плен боевиком ВСУ. В ролике военнослужащий выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами».

«„Никогда не воюйте с чеченцами!“ — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки», — написал Кадыров в описании под видео в Telegram. На кадрах пленный по имени Антон Максимец высказывает сожаление, что приехал на фронт, и призывает «никогда не воевать с чеченцами».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со сдавшимся в плен боевиком ВСУ. В ролике военнослужащий выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами». «„Никогда не воюйте с чеченцами!“ — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки», — написал Кадыров в описании под видео в Telegram. На кадрах пленный по имени Антон Максимец высказывает сожаление, что приехал на фронт, и призывает «никогда не воевать с чеченцами». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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