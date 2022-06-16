Тюменец был рядовым механиком-водителем танкового взвода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ишиме простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине жителем Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ишимского района.

«16 июня в селе Ершово Ишимского района простились с Дмитрием Гостюхиным. Рядовой механик — водитель танкового взвода погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины», — передает пресс-служба.

Гостюхин будет представлен к государственной награде Орден «Мужества». Тюменца похоронили вместе с его воинскими почестями. Соболезнования родным выразил также глава Ишимского района Сергей Ломовцев. «Гибель земляков всегда отзывается болью, тем более если они отстаивают правое дело. Дмитрий Гостюхин участвовал в борьбе России за справедливость и безопасность на украинской земле. Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины», — высказался депутат.

Ранее URA.RU писало о том, что в ходе спецоперации, начатой 24 февраля, принимают участие только военные, которые проходят службу по контракту. Главной ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

Фото: официальный telegram-канал Ишимского района