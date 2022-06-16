В Ишиме простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине жителем Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ишимского района.
«16 июня в селе Ершово Ишимского района простились с Дмитрием Гостюхиным. Рядовой механик — водитель танкового взвода погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины», — передает пресс-служба.
Гостюхин будет представлен к государственной награде Орден «Мужества». Тюменца похоронили вместе с его воинскими почестями. Соболезнования родным выразил также глава Ишимского района Сергей Ломовцев. «Гибель земляков всегда отзывается болью, тем более если они отстаивают правое дело. Дмитрий Гостюхин участвовал в борьбе России за справедливость и безопасность на украинской земле. Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины», — высказался депутат.
Ранее URA.RU писало о том, что в ходе спецоперации, начатой 24 февраля, принимают участие только военные, которые проходят службу по контракту. Главной ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
Фото: официальный telegram-канал Ишимского района
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В Ишиме простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине жителем Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ишимского района. «16 июня в селе Ершово Ишимского района простились с Дмитрием Гостюхиным. Рядовой механик — водитель танкового взвода погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины», — передает пресс-служба. Гостюхин будет представлен к государственной награде Орден «Мужества». Тюменца похоронили вместе с его воинскими почестями. Соболезнования родным выразил также глава Ишимского района Сергей Ломовцев. «Гибель земляков всегда отзывается болью, тем более если они отстаивают правое дело. Дмитрий Гостюхин участвовал в борьбе России за справедливость и безопасность на украинской земле. Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины», — высказался депутат. Ранее URA.RU писало о том, что в ходе спецоперации, начатой 24 февраля, принимают участие только военные, которые проходят службу по контракту. Главной ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.