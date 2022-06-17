Урожаю тюменских фермеров угрожает нашествие вредителей

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Тля может навредить посевам гороха в Ишимском, Абатском и Казанском районах Фото:

В Тюменской области, а именно в Ишимском, Абатском и Казанском районах, посевам гороха угрожает размножение тли. Об этом сообщили в Россельхозцентре.

«Пока вредитель отмечен в виде единичных экземпляров (самок расселительниц). Но благоприятные погодные условия, которые сложились в южных и центральных районах области, могут способствовать массовому расселению вредителя и увеличению численности тли на посевах гороха и многолетних бобовых трав», — передает издание «Тюменская линия» сообщение Россельхозцентра.

Благоприятными условиями для размножения вредителя является теплая, но при этом сырая погода, влажность воздуха должна составлять 70%. Температура может варьироваться от 18 до 28 градусов выше ноля, а количество выпавших осадков свыше 20 миллиметров.

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В Тюменской области, а именно в Ишимском, Абатском и Казанском районах, посевам гороха угрожает размножение тли. Об этом сообщили в Россельхозцентре. «Пока вредитель отмечен в виде единичных экземпляров (самок расселительниц). Но благоприятные погодные условия, которые сложились в южных и центральных районах области, могут способствовать массовому расселению вредителя и увеличению численности тли на посевах гороха и многолетних бобовых трав», — передает издание «Тюменская линия» сообщение Россельхозцентра. Благоприятными условиями для размножения вредителя является теплая, но при этом сырая погода, влажность воздуха должна составлять 70%. Температура может варьироваться от 18 до 28 градусов выше ноля, а количество выпавших осадков свыше 20 миллиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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