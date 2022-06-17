Урожаю тюменских фермеров угрожает нашествие вредителей

17 июня 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Тля может навредить посевам гороха в Ишимском, Абатском и Казанском районах Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Тюменской области, а именно в Ишимском, Абатском и Казанском районах, посевам гороха угрожает размножение тли. Об этом сообщили в Россельхозцентре. «Пока вредитель отмечен в виде единичных экземпляров (самок расселительниц). Но благоприятные погодные условия, которые сложились в южных и центральных районах области, могут способствовать массовому расселению вредителя и увеличению численности тли на посевах гороха и многолетних бобовых трав», — передает издание «Тюменская линия» сообщение Россельхозцентра. Благоприятными условиями для размножения вредителя является теплая, но при этом сырая погода, влажность воздуха должна составлять 70%. Температура может варьироваться от 18 до 28 градусов выше ноля, а количество выпавших осадков свыше 20 миллиметров. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области, а именно в Ишимском, Абатском и Казанском районах, посевам гороха угрожает размножение тли. Об этом сообщили в Россельхозцентре. «Пока вредитель отмечен в виде единичных экземпляров (самок расселительниц). Но благоприятные погодные условия, которые сложились в южных и центральных районах области, могут способствовать массовому расселению вредителя и увеличению численности тли на посевах гороха и многолетних бобовых трав», — передает издание «Тюменская линия» сообщение Россельхозцентра. Благоприятными условиями для размножения вредителя является теплая, но при этом сырая погода, влажность воздуха должна составлять 70%. Температура может варьироваться от 18 до 28 градусов выше ноля, а количество выпавших осадков свыше 20 миллиметров.