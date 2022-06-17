17 июня 2022

Текслер встретился с высокопоставленным чиновником из Азии. О чем говорили

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Церемония открытия ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Челябинск , текслер алексей
Текслер собирается с визитом в Кыргызстан Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал регион главе администрации президента Кыргызстана Аылбеку Жапарову. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба челябинского губернатора.

«Киргизия для нашего региона значимый партнер. Эта страна для нас важное окно в Азию», — сказал челябинский губернатор Алексей Текслер по итогам встречи на ПМЭФ.

Уточняется, что речь шла о промышленном и туристическом потенциале Челябинской области. Стороны договорились об обмене деловыми визитами между регионами. Сроки визитов пока не озвучены.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал регион главе администрации президента Кыргызстана Аылбеку Жапарову. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба челябинского губернатора. «Киргизия для нашего региона значимый партнер. Эта страна для нас важное окно в Азию», — сказал челябинский губернатор Алексей Текслер по итогам встречи на ПМЭФ. Уточняется, что речь шла о промышленном и туристическом потенциале Челябинской области. Стороны договорились об обмене деловыми визитами между регионами. Сроки визитов пока не озвучены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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