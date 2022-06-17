Текслер собирается с визитом в Кыргызстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал регион главе администрации президента Кыргызстана Аылбеку Жапарову. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба челябинского губернатора.

«Киргизия для нашего региона значимый партнер. Эта страна для нас важное окно в Азию», — сказал челябинский губернатор Алексей Текслер по итогам встречи на ПМЭФ.

Уточняется, что речь шла о промышленном и туристическом потенциале Челябинской области. Стороны договорились об обмене деловыми визитами между регионами. Сроки визитов пока не озвучены.