18 июня 2022

В Екатеринбурге компания избила мужчину. Нападавших ищут

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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, гибдд, звонок в полицию
Происшествие случилось на Ботанике в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге неизвестные напали на мужчину на Ботанике, когда тот подходил к подъезду. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД.

«Пострадавший молодой человек обратился в отдел полиции №12. Организована проверка, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к конфликту. Все, кто располагает значимой информацией, могут обращаться по телефону 356-42-12 или 102 (02)», — отметили в УМВД.

Нападение произошло 18 июня. На видео, которое попало на камеру видеонаблюдения на подъезде, видно, как молодой человек поднимается на крыльцо, а за ним идет компания мужчин из трех человек. Они нападают и начинают избивать оппонента. У одного из нападавших в руках подозрительный предмет — палка или нож.

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В Екатеринбурге неизвестные напали на мужчину на Ботанике, когда тот подходил к подъезду. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД. «Пострадавший молодой человек обратился в отдел полиции №12. Организована проверка, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к конфликту. Все, кто располагает значимой информацией, могут обращаться по телефону 356-42-12 или 102 (02)», — отметили в УМВД. Нападение произошло 18 июня. На видео, которое попало на камеру видеонаблюдения на подъезде, видно, как молодой человек поднимается на крыльцо, а за ним идет компания мужчин из трех человек. Они нападают и начинают избивать оппонента. У одного из нападавших в руках подозрительный предмет — палка или нож.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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