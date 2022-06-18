В Екатеринбурге компания избила мужчину. Нападавших ищут

19 июня 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось на Ботанике в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные напали на мужчину на Ботанике, когда тот подходил к подъезду. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД. «Пострадавший молодой человек обратился в отдел полиции №12. Организована проверка, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к конфликту. Все, кто располагает значимой информацией, могут обращаться по телефону 356-42-12 или 102 (02)», — отметили в УМВД. Нападение произошло 18 июня. На видео, которое попало на камеру видеонаблюдения на подъезде, видно, как молодой человек поднимается на крыльцо, а за ним идет компания мужчин из трех человек. Они нападают и начинают избивать оппонента. У одного из нападавших в руках подозрительный предмет — палка или нож. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге неизвестные напали на мужчину на Ботанике, когда тот подходил к подъезду. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД. «Пострадавший молодой человек обратился в отдел полиции №12. Организована проверка, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к конфликту. Все, кто располагает значимой информацией, могут обращаться по телефону 356-42-12 или 102 (02)», — отметили в УМВД. Нападение произошло 18 июня. На видео, которое попало на камеру видеонаблюдения на подъезде, видно, как молодой человек поднимается на крыльцо, а за ним идет компания мужчин из трех человек. Они нападают и начинают избивать оппонента. У одного из нападавших в руках подозрительный предмет — палка или нож.