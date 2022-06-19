19 июня 2022
18 июня 2022

Пермские агрономы получили госнаграды за огурцы и помидоры

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Поездка Вадима Шумкова в Сафакулевский район. Курган, теплица, огурец
Тепличный комплекс «Пермский» получил награды за огурцы и томаты черри Фото:

Пермские агрономы тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом получили престижные государственные награды — золотые медали «Знак качества XXI века». Награду производители получили в Москве — на специализированной выставке «Защищенный грунт России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края.

«Агрономы тепличного комплекса „Пермский“ были удостоены золотых медалей со знаком качества за томат „Черри“ и „Короткоплодный“ огурец. Предприятие в течение нескольких лет сможет использовать данный знак при упаковке своей продукции», — сообщили в министерстве.

Тепличный комплекс в Чусовом является крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. На нем трудится порядка 500 жителей Чусового и соседних населенных пунктов. Комплекс был запущен в конце 2021 года. Сейчас агропредприятие ежедневно отгружает томаты и огурцы в торговые сети Пермского края и других регионов. Продукция реализуется под брендом «Спелые Витамины» с маркировкой «Покупай Пермское».

Так выглядят престижные для агропредприятия награды

Ранее URA.RU сообщало, что пермские продуктовые сети объявили об удешевлении овощей и фруктов. Почти во всех сетях сейчас большие скидки.

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Пермские агрономы тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом получили престижные государственные награды — золотые медали «Знак качества XXI века». Награду производители получили в Москве — на специализированной выставке «Защищенный грунт России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края. «Агрономы тепличного комплекса „Пермский“ были удостоены золотых медалей со знаком качества за томат „Черри“ и „Короткоплодный“ огурец. Предприятие в течение нескольких лет сможет использовать данный знак при упаковке своей продукции», — сообщили в министерстве. Тепличный комплекс в Чусовом является крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. На нем трудится порядка 500 жителей Чусового и соседних населенных пунктов. Комплекс был запущен в конце 2021 года. Сейчас агропредприятие ежедневно отгружает томаты и огурцы в торговые сети Пермского края и других регионов. Продукция реализуется под брендом «Спелые Витамины» с маркировкой «Покупай Пермское». Ранее URA.RU сообщало, что пермские продуктовые сети объявили об удешевлении овощей и фруктов. Почти во всех сетях сейчас большие скидки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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