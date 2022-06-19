Фестиваль был запланирован на 17—19 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина поступило обращение с требованием запретить проведение БДСМ-фестиваля «Бесконечное лето». Об этом URA.RU сообщили в министерстве культуры Пермского края.

«В адрес губернатора Пермского края обратились граждане с просьбой запретить проведение БДСМ-фестиваля, информация о котором расположена на вашем сайте», — говорится в письме в адрес редакции за подписью консультанта отдела профессионального искусства минкульта. В пресс-службе ведомства пообещали прокомментировать обращение позднее.

Информация о проведении фестиваля появилась в группе «Клуб Лес» в социальной сети «ВКонтакте». Фестиваль был запланирован на 17—19 июня. На нем обещали экшены и номера от разных направлений БДСМ. Позднее информация была удалена. Депутат госдумы Виталий Милонов заявил, что власти не дадут провести мероприятие. В 2017 году похожий скандал разгорелся в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продают БДСМ-студию, а в апреле в одном из клубов Перми состоялась тематическая вечеринка.