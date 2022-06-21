21 июня 2022

Власти сообщили о гибели на Украине пермского контрактника

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Прощание с контрактником Данилом Василенко. Магнитогорск, утрата, свеча скорби
Прощание с погибшим пермским контрактником прошло в ДК «Искра» города Перми Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе проведения спецоперации погиб выпускник пермской школы №79 Роберт Боталов. Об этом сообщается на сайте администрации Орджоникидзевского района Перми.

«При прохождении военной службы и исполнении обязанностей трагически погиб выпускник МАОУ „СОШ № 79“ Боталов Роберт Алексеевич. Администрация Орджоникидзевского района выражает искренние соболезнования родным и близким Роберта Боталова», — сообщают власти. Прощание с погибшим прошло накануне, 21 июня, во Дворце культуры «Искра».

Специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины российские войска проводят, начиная с 24 февраля. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что безусловным приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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На Украине в ходе проведения спецоперации погиб выпускник пермской школы №79 Роберт Боталов. Об этом сообщается на сайте администрации Орджоникидзевского района Перми. «При прохождении военной службы и исполнении обязанностей трагически погиб выпускник МАОУ „СОШ № 79“ Боталов Роберт Алексеевич. Администрация Орджоникидзевского района выражает искренние соболезнования родным и близким Роберта Боталова», — сообщают власти. Прощание с погибшим прошло накануне, 21 июня, во Дворце культуры «Искра». Специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины российские войска проводят, начиная с 24 февраля. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что безусловным приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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