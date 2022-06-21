Власти сообщили о гибели на Украине пермского контрактника

Прощание с погибшим пермским контрактником прошло в ДК «Искра» города Перми Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе проведения спецоперации погиб выпускник пермской школы №79 Роберт Боталов. Об этом сообщается на сайте администрации Орджоникидзевского района Перми.

«При прохождении военной службы и исполнении обязанностей трагически погиб выпускник МАОУ „СОШ № 79“ Боталов Роберт Алексеевич. Администрация Орджоникидзевского района выражает искренние соболезнования родным и близким Роберта Боталова», — сообщают власти. Прощание с погибшим прошло накануне, 21 июня, во Дворце культуры «Искра».

Специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины российские войска проводят, начиная с 24 февраля. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что безусловным приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.