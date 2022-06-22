Сенатор от ХМАО предложил отправлять зеков на стройки

Следующим шагом будет вовлечение в проект ФСИН и Минюста. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину устраивать осужденных на строительные предприятия. Об этом сообщил сам сенатор в своем Telegram-канале.

«Обсудили возможность создания в нашей стране системы пробации, путем трудоустройства осужденных на строительных предприятиях страны. Сейчас нашей задачей, совместно с ФСИН и Минюстом, проработать законодательное обеспечение для решения задач, которые мы себе наметили», — отметил Эдуард Исаков.

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков предложил скорректировать сроки введения отечественного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры. Это произошло во время доклада о ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».