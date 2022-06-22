22 июня 2022
21 июня 2022

Сенатор от ХМАО предложил отправлять зеков на стройки

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Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, строительство школы, стройка, заозерный
Следующим шагом будет вовлечение в проект ФСИН и Минюста. Фото:

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину устраивать осужденных на строительные предприятия. Об этом сообщил сам сенатор в своем Telegram-канале.

«Обсудили возможность создания в нашей стране системы пробации, путем трудоустройства осужденных на строительных предприятиях страны. Сейчас нашей задачей, совместно с ФСИН и Минюстом, проработать законодательное обеспечение для решения задач, которые мы себе наметили», — отметил Эдуард Исаков.

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков предложил скорректировать сроки введения отечественного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры. Это произошло во время доклада о ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину устраивать осужденных на строительные предприятия. Об этом сообщил сам сенатор в своем Telegram-канале. «Обсудили возможность создания в нашей стране системы пробации, путем трудоустройства осужденных на строительных предприятиях страны. Сейчас нашей задачей, совместно с ФСИН и Минюстом, проработать законодательное обеспечение для решения задач, которые мы себе наметили», — отметил Эдуард Исаков. Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков предложил скорректировать сроки введения отечественного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры. Это произошло во время доклада о ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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