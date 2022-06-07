Сенатор от ХМАО предложил ускорить переход на отечественный софт

08 июня 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Эдуард Исаков спросил у главы Минцифры можно ли ускорить процесс перехода на российское ПО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков предложил скорректировать сроки введения отечественного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры. Это произошло во время доклада о ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», который представлял глава Минцифры Максут Шадаев, рассказал сам сенатор в своем Telegram-канале. «У вас написано, что программный продукт должен быть заменен к 2025 году. Не слишком ли долго? Тем более, что сейчас такая напряженная жизнь. Может стоить подумать как ускорить переход?», — уточнил сенатор Эдуард Исаков на заседании Совета Федерации. Однако, глава Минцифры отметил, что два с половиной года — это срок полной замены софта на объектах критической инфраструктуры. Все, что можно будет заменить раньше, будет заменено. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Минфина России Антон Силуанов подписал директиву, которая обязывает госкомпании перейти на отечественное программное обеспечение до 2021 года. Кроме того, с 1 января 2025 года будет полностью запрещено использование иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры, уточняет «Национальная служба новостей». Это положение содержится в подписанном Владимиром Путиным указе «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», добавляет RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков предложил скорректировать сроки введения отечественного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры. Это произошло во время доклада о ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», который представлял глава Минцифры Максут Шадаев, рассказал сам сенатор в своем Telegram-канале. «У вас написано, что программный продукт должен быть заменен к 2025 году. Не слишком ли долго? Тем более, что сейчас такая напряженная жизнь. Может стоить подумать как ускорить переход?», — уточнил сенатор Эдуард Исаков на заседании Совета Федерации. Однако, глава Минцифры отметил, что два с половиной года — это срок полной замены софта на объектах критической инфраструктуры. Все, что можно будет заменить раньше, будет заменено. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Минфина России Антон Силуанов подписал директиву, которая обязывает госкомпании перейти на отечественное программное обеспечение до 2021 года. Кроме того, с 1 января 2025 года будет полностью запрещено использование иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры, уточняет «Национальная служба новостей». Это положение содержится в подписанном Владимиром Путиным указе «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», добавляет RT.