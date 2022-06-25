По предварительным данным, в квартире произошла утечка газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска в пятиэтажном жилом доме произошло воспламенение газовоздушной смеси, пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома (5 этажный) по адресу: г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов. По прибытию горели вещи б/у в кухне на площади 5 квадратных метров. Пожар ликвидирован», — уточнили в пресс-службе ведомства.

При выяснении обстоятельств пожара установлено, что произошло воспламенение газовоздушной смеси на кухне. По предварительным данным, произошла утечка утечка газа из соединения с газовой плитой, источник зажигания устанавливается. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

«Самостоятельно эвакуировалось 10 человек. В результате происшествия травмирован один человек (мужчина 1978 г. р., хозяин квартиры), получил ожоги тела, госпитализирован в ГКБ №6. В результате хлопка повреждено остекление кухни, целостность строительных конструкций жилого дома не нарушена», — добавили в пресс-службе ведомства.

Воспламенение газовоздушной смеси произошло в среднем подъезде на пятом этаже Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области