США готовят санкции против ЧВК и 500 чиновников из России

27 июня 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

США готовит новые санкции из-за спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США объявили о готовности ввести визовые ограничения в отношении 500 российских должностных лиц, а также блокирующие санкции в отношении частных военных компания (ЧВК). Причина — спецоперация на Украине. Такое заявление опубликовано 27 июня на сайте Белого дома. «Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц. Причина — угроза или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», — говорится в заявлении. Кроме того, обещано, что министерство финансов и Государственный департамент США «введут блокирующие санкции в отношении частных военных компаний и российских воинских частей». Также под санкции попадут «высокопоставленные должностные лица, назначенные, в том числе, министрами и мэрами оспариваемых городов». Россия проводит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее основными целями являются помощь мирным жителям Донбасса, которые в течение восьми лет страдали от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С самого начала спецоперации санкционное давление на Россию было усилено, из страны ушли крупные международные компании. Однако ограничения в адрес России привели к экономическому кризису в странах Европы, где обострились проблемы с энергоснабжением, поставками товаров и продовольствия. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США объявили о готовности ввести визовые ограничения в отношении 500 российских должностных лиц, а также блокирующие санкции в отношении частных военных компания (ЧВК). Причина — спецоперация на Украине. Такое заявление опубликовано 27 июня на сайте Белого дома. «Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц. Причина — угроза или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», — говорится в заявлении. Кроме того, обещано, что министерство финансов и Государственный департамент США «введут блокирующие санкции в отношении частных военных компаний и российских воинских частей». Также под санкции попадут «высокопоставленные должностные лица, назначенные, в том числе, министрами и мэрами оспариваемых городов». Россия проводит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее основными целями являются помощь мирным жителям Донбасса, которые в течение восьми лет страдали от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С самого начала спецоперации санкционное давление на Россию было усилено, из страны ушли крупные международные компании. Однако ограничения в адрес России привели к экономическому кризису в странах Европы, где обострились проблемы с энергоснабжением, поставками товаров и продовольствия.