В Перми четверть детей имеют избыточный вес

28 июня 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Пермские дети едят много жирного Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На проблему неправильного питания и лишнего веса детей указал на заседании Пермской гордумы главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев. По его словам, 25% из них имеют избыточный вес, но родители зачастую отказываются признать это. «По антропометрическим данным медорганизаций, 25% детей имеют избыточный вес. При этом только 11% родителей признают его наличие», — сообщил в докладе глава регионального управления Роспотребнадзора. Как рассказал Костарев, специалисты провели опрос пермяков и выяснили, что в семьях дети едят много продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также макаронных изделий. Со стороны Роспотребнадзора, чтобы сгладить проблему, в школах проводятся специальные лекции о здоровом питании, а также распространяются различные буклеты. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

На проблему неправильного питания и лишнего веса детей указал на заседании Пермской гордумы главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев. По его словам, 25% из них имеют избыточный вес, но родители зачастую отказываются признать это. «По антропометрическим данным медорганизаций, 25% детей имеют избыточный вес. При этом только 11% родителей признают его наличие», — сообщил в докладе глава регионального управления Роспотребнадзора. Как рассказал Костарев, специалисты провели опрос пермяков и выяснили, что в семьях дети едят много продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также макаронных изделий. Со стороны Роспотребнадзора, чтобы сгладить проблему, в школах проводятся специальные лекции о здоровом питании, а также распространяются различные буклеты.