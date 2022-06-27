27 июня 2022

В Перми четверть детей имеют избыточный вес

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские дети едят много жирного Фото:

На проблему неправильного питания и лишнего веса детей указал на заседании Пермской гордумы главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев. По его словам, 25% из них имеют избыточный вес, но родители зачастую отказываются признать это.

«По антропометрическим данным медорганизаций, 25% детей имеют избыточный вес. При этом только 11% родителей признают его наличие», — сообщил в докладе глава регионального управления Роспотребнадзора.

Как рассказал Костарев, специалисты провели опрос пермяков и выяснили, что в семьях дети едят много продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также макаронных изделий. Со стороны Роспотребнадзора, чтобы сгладить проблему, в школах проводятся специальные лекции о здоровом питании, а также распространяются различные буклеты.

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На проблему неправильного питания и лишнего веса детей указал на заседании Пермской гордумы главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев. По его словам, 25% из них имеют избыточный вес, но родители зачастую отказываются признать это. «По антропометрическим данным медорганизаций, 25% детей имеют избыточный вес. При этом только 11% родителей признают его наличие», — сообщил в докладе глава регионального управления Роспотребнадзора. Как рассказал Костарев, специалисты провели опрос пермяков и выяснили, что в семьях дети едят много продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также макаронных изделий. Со стороны Роспотребнадзора, чтобы сгладить проблему, в школах проводятся специальные лекции о здоровом питании, а также распространяются различные буклеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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