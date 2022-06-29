В Челябинске разгромили международную ОПГ

При задержании у иностранцев нашли килограмм героина (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организованная преступная группа (ОПГ) из 10 иностранцев больше года сбывала сильнодействующие наркотики в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемые в период с 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе международной организованной группы совместно с неустановленными лицами, незаконно сбывали наркотические средства в Челябинске. Ее участники выполняли роли „кладовщиков“, „курьеров“ и „закладчиков“ наркотических средств под руководством неустановленного лица. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, его материалы направлены для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

При задержании иностранцев силовики изъяли порядка 1 кг героина. Иностранцам предъявлены обвинения по ч.3 ст. 30 — п. п. «а, г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт и незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, в значительном и крупном размерах). Им грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.