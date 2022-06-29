29 июня 2022

В центре Челябинска из-за аварии перекрыли движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, автотранспорт, свердловский проспект
Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты Фото:

В Челябинске 30 июня в центре города перекрыли движение автотранспорта по улице Васенко. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«Полностью ограниченно движение автотранспорта по улице Васенко. В связи с аварийно-восстановительными работами АО „УСТЭК-Челябинск“ по улице Маркса, 80», — заявили в структуре мэрии.

В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты. Движение автотранспорта будет восстановлено после завершения работ.

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В Челябинске 30 июня в центре города перекрыли движение автотранспорта по улице Васенко. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города. «Полностью ограниченно движение автотранспорта по улице Васенко. В связи с аварийно-восстановительными работами АО „УСТЭК-Челябинск“ по улице Маркса, 80», — заявили в структуре мэрии. В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты. Движение автотранспорта будет восстановлено после завершения работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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