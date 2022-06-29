В центре Челябинска из-за аварии перекрыли движение

Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 30 июня в центре города перекрыли движение автотранспорта по улице Васенко. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«Полностью ограниченно движение автотранспорта по улице Васенко. В связи с аварийно-восстановительными работами АО „УСТЭК-Челябинск“ по улице Маркса, 80», — заявили в структуре мэрии.

В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты. Движение автотранспорта будет восстановлено после завершения работ.