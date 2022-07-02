Клава Кока исполнила свою мечту. Видео, фото

03 июля 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Певица выступила в Москве на стадионе «Лужники» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургская исполнительница Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась после выступления второго июля в Москве на стадионе «Лужники» на концерте группы «Руки вверх!», что ее мечта исполнилась. Об этом она заявила в своих социальных сетях. «Эмоции просто невероятные, когда выходишь на круговой стадион под открытым небом, поешь песни и чувствуешь, что тебе подпевают, то в этот момент понимаешь, что твои мечты сбываются. И сбываются с космической скоростью», — рассказала певица. Клава Кока выступила на разогреве на концерте группы «Руки Вверх!». На концерт пришли 72 тысячи человек. Певица отметила, что «приложит все усилия, чтобы такие большие залы были на ее сольном выступлении». Ранее URA.RU писало, что Клава Кока анонсировала новую песню. А 16-го июля она выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга. Публикацию певица сделала после концерта Скрин поста Клавы Коки в telegram-канале Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургская исполнительница Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась после выступления второго июля в Москве на стадионе «Лужники» на концерте группы «Руки вверх!», что ее мечта исполнилась. Об этом она заявила в своих социальных сетях. «Эмоции просто невероятные, когда выходишь на круговой стадион под открытым небом, поешь песни и чувствуешь, что тебе подпевают, то в этот момент понимаешь, что твои мечты сбываются. И сбываются с космической скоростью», — рассказала певица. Клава Кока выступила на разогреве на концерте группы «Руки Вверх!». На концерт пришли 72 тысячи человек. Певица отметила, что «приложит все усилия, чтобы такие большие залы были на ее сольном выступлении». Ранее URA.RU писало, что Клава Кока анонсировала новую песню. А 16-го июля она выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга.