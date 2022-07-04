В ХМАО придет тридцатиградусная жара

В ХМАО ожидается потепление до +31 градуса Фото: Наталья Чернохатова

В ХМАО к концу недели ожидается потепление до +31 градуса. Вместе с этим в регионе пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали в Гидрометцентре ХМАО.

«Ночью 6 июля местами кратковременный дождь, туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +21, +26 градусов. 7 июля температура воздуха днем +21,+26 градусов, местами до +31 градуса. 8 июля температура воздуха днем +26, +31градус», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 19-23 градуса выше нуля, а к пятнице поднимется до +28 градусов. Ветер не будет превышать 6 м/с. Погода с переменной облачностью без осадков.

В Сургуте потепление до +28 градусов придет к пятнице, до этого времени средняя температура днем составит 19-23 градуса тепла. Ветер с порывами до 6 м/с, дождей не ожидается.

В Нижневартовске будет преимущественно пасмурно и небольшой ветер с порывами до 8 м/с. В пятницу ожидается потепление до 27 градусов выше нуля и ясная погода. Средняя температура составит 22-24 градуса тепла.