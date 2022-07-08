Daily Express: подарок Евросоюза Путину взбесил Украину

08 июля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

На Украине боятся, что намерения Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики будут на руку России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Украина разозлилась после решения Евросоюза по развитию газовой отрасли, которое стало настоящим подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявляет журналист Daily Express Энтони Ашкеназ. «Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — говорится в материале. Как пишет автор статьи, на Украине боятся, что намерения Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики будут на руку России, а Украина станет еще больше зависеть от российских энергоносителей. Ранее в Европарламенте прошло голосование, где приняли решение о расширении таксономии Евросоюза. «Европейская таксономия» — это нормативный документ, который устанавливает виды экономической деятельности, способствующие достижению целей в области защиты окружающей среды. Она представляет собой классификатор, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В документ внесены природный газ и атомная энергетика. Ранее URA.RU сообщало, что в Евросоюзе может начаться борьба за распределение газа из-за дефицита топлива на рынке. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц. Ситуация с энергоносителями в мире — такими, как нефть и газ — осложнилась после начала вынужденной российской спецоперации на территории Украины. Страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые, в том числе, предполагают частичное эмбарго на российскую нефть и отказ от газа. При этом страны Запада продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на ограничения и высокую цену последних. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина разозлилась после решения Евросоюза по развитию газовой отрасли, которое стало настоящим подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявляет журналист Daily Express Энтони Ашкеназ. «Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — говорится в материале. Как пишет автор статьи, на Украине боятся, что намерения Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики будут на руку России, а Украина станет еще больше зависеть от российских энергоносителей. Ранее в Европарламенте прошло голосование, где приняли решение о расширении таксономии Евросоюза. «Европейская таксономия» — это нормативный документ, который устанавливает виды экономической деятельности, способствующие достижению целей в области защиты окружающей среды. Она представляет собой классификатор, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В документ внесены природный газ и атомная энергетика. Ранее URA.RU сообщало, что в Евросоюзе может начаться борьба за распределение газа из-за дефицита топлива на рынке. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц. Ситуация с энергоносителями в мире — такими, как нефть и газ — осложнилась после начала вынужденной российской спецоперации на территории Украины. Страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые, в том числе, предполагают частичное эмбарго на российскую нефть и отказ от газа. При этом страны Запада продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на ограничения и высокую цену последних.