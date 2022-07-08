Каждый третий школьник России освоит искусственный интеллект

35% российских школьников смогут пройти обучающие программы по искусственному интеллекту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году не менее 35% российских школьников смогут пройти обучающие программы по искусственному интеллекту (ИИ). В этом же году стартует прием студентов на 83 новые программы магистратуры в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Для выполнения поручения президента по обеспечению информационной безопасности и достижению технологического суверенитета мы создаем комплексную систему подготовки специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта. Основы профессиональных знаний начинаем закладывать уже в школе», — отметил Чернышенко. Слова зампреда правительства передает его аппарат.

Все эти мероприятия смогут осуществиться благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика». Программы по рассчитаны на учеников с 3-го по 11-й класс. Подобное обучение позволит получить детям базовые, а в дальнейшем и углубленные, знания в области ИИ. А также поможет ребенку определиться с будущей профессией.

Вице-премьер отметил, что также в вузах стартует прием студентов на отделение магистратуры по 83 новым программам в сфере искусственного интеллекта. «Разработка магистерских программ велась ведущими университетами исходя из запросов и потребностей предприятий различных отраслей экономики. Поэтому студенты получат именно те знания, которые пригодятся им в работе», — сообщает Дмитрий Чернышенко.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на промышленной выставке «Иннопром» рассказал о запуске реформы образования в России. Помимо этого, он выделил инженерные школы как большое преимущество образовательной системы России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам