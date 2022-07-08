Министр Фальков: для выпускников с ДНР увеличили квоты в вузах РФ

08 июля 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Количество бюджетных мест в вузы увеличили на 38 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Российские вузы увеличат квоты для выпускников с Донбасса. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «20 июня стартовала новая приемная кампания в вузы. Владимир Владимирович, по вашему поручению мы на 38 тысяч увеличили количество бюджетных мест. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412. Для выпускников из Донецкой и Луганской народных республик квота в вузах увеличена с 18 до 23 тысяч», — сказал Фальков. Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что выпускники школ из Донбасса смогут поступить в российские вузы без сдачи ЕГЭ. Они смогут поступить в институты по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские вузы увеличат квоты для выпускников с Донбасса. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «20 июня стартовала новая приемная кампания в вузы. Владимир Владимирович, по вашему поручению мы на 38 тысяч увеличили количество бюджетных мест. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412. Для выпускников из Донецкой и Луганской народных республик квота в вузах увеличена с 18 до 23 тысяч», — сказал Фальков. Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что выпускники школ из Донбасса смогут поступить в российские вузы без сдачи ЕГЭ. Они смогут поступить в институты по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование.