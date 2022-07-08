Министр Фальков: для выпускников с ДНР увеличили квоты в вузах РФ

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, фальков валерий
Количество бюджетных мест в вузы увеличили на 38 тысяч Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Российские вузы увеличат квоты для выпускников с Донбасса. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

«20 июня стартовала новая приемная кампания в вузы. Владимир Владимирович, по вашему поручению мы на 38 тысяч увеличили количество бюджетных мест. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412. Для выпускников из Донецкой и Луганской народных республик квота в вузах увеличена с 18 до 23 тысяч», — сказал Фальков.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что выпускники школ из Донбасса смогут поступить в российские вузы без сдачи ЕГЭ. Они смогут поступить в институты по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование.

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Российские вузы увеличат квоты для выпускников с Донбасса. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «20 июня стартовала новая приемная кампания в вузы. Владимир Владимирович, по вашему поручению мы на 38 тысяч увеличили количество бюджетных мест. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412. Для выпускников из Донецкой и Луганской народных республик квота в вузах увеличена с 18 до 23 тысяч», — сказал Фальков. Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что выпускники школ из Донбасса смогут поступить в российские вузы без сдачи ЕГЭ. Они смогут поступить в институты по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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