Выпускников из Донбасса примут в российские вузы без ЕГЭ

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Первые экзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, егэ, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен
Выпускники смогут поступить в вуз по результатам собеседования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Об этом рассказали Минобрнауки РФ.

«Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)», — цитирует ТАСС пресс-службу Минобрнауки РФ.

В ДНР работают 16 вузов, в ЛНР — семь, студенты там продолжают учиться, сообщили в Минобрнауки РФ. При необходимости все российские вузы готовы принять студентов из Донбасса, сообщили в пресс-службе.

Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев предложил зачислять участников спецоперации РФ на Украине в российские вузы без экзаменов, передает «Федеральное агентство новостей». В феврале в Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация населения в Россию. Позже РФ начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации.

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Выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Об этом рассказали Минобрнауки РФ. «Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)», — цитирует ТАСС пресс-службу Минобрнауки РФ. В ДНР работают 16 вузов, в ЛНР — семь, студенты там продолжают учиться, сообщили в Минобрнауки РФ. При необходимости все российские вузы готовы принять студентов из Донбасса, сообщили в пресс-службе. Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев предложил зачислять участников спецоперации РФ на Украине в российские вузы без экзаменов, передает «Федеральное агентство новостей». В феврале в Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация населения в Россию. Позже РФ начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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