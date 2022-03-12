Выпускников из Донбасса примут в российские вузы без ЕГЭ

12 марта 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Выпускники смогут поступить в вуз по результатам собеседования Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Об этом рассказали Минобрнауки РФ. «Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)», — цитирует ТАСС пресс-службу Минобрнауки РФ. В ДНР работают 16 вузов, в ЛНР — семь, студенты там продолжают учиться, сообщили в Минобрнауки РФ. При необходимости все российские вузы готовы принять студентов из Донбасса, сообщили в пресс-службе. Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев предложил зачислять участников спецоперации РФ на Украине в российские вузы без экзаменов, передает «Федеральное агентство новостей». В феврале в Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация населения в Россию. Позже РФ начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Об этом рассказали Минобрнауки РФ. «Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)», — цитирует ТАСС пресс-службу Минобрнауки РФ. В ДНР работают 16 вузов, в ЛНР — семь, студенты там продолжают учиться, сообщили в Минобрнауки РФ. При необходимости все российские вузы готовы принять студентов из Донбасса, сообщили в пресс-службе. Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев предложил зачислять участников спецоперации РФ на Украине в российские вузы без экзаменов, передает «Федеральное агентство новостей». В феврале в Донбассе на фоне обострения ситуации началась эвакуация населения в Россию. Позже РФ начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации.