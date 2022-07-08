Куйвашев пресек конфликт между кураторами своего переизбрания. Но это добавило проблем

08 июля 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев разделил работу кураторов своей предвыборной кампании Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев нашел способ пресечь конфликт в своем избирательном штабе. Как сообщил URA.RU источник в областной власти, глава региона во избежание столкновений развел работу ключевых кураторов собственной кампании — вице-губернатора Олега Чемезова и тандема пиарщиков Аксаны Пановой и Рината Хазеева. Двоеначалие в губернаторской команде обсуждают с конца прошлого года. Хазеев и Панова, вместе руководившие кампанией-2021 в Госдуму и заксобрание, которая обернулась провалом, были лишены прежнего влияния. Выборы-2022 взял под контроль уже другой человек — Чемезов, фактический начальник штаба Куйвашева. Дуэт Панова-Хазеев, опасаясь полного забвения, включился в аппаратную борьбу и оставил за собой часть власти. Понимая риски существования двух центров силы, губернатор пошел на ухищрение. Статья по теме У выборов свердловского губернатора — новый распорядитель «Чтобы не было конфликтов, Куйвашев развел Чемезова и Панову-Хазеева. То есть один рассказывает свою повестку, двое других — свою. Одновременно они не докладывают и не зависят друг от друга», — пересказал источник, близкий к губернатору. Инсайдер, знакомый с ситуацией в штабе, подтвердил, что Чемезов и Хазеев работают автономно друг от друга. Оба собеседника признали: придуманное Куйвашевым разделение, судя по всему, имеет и негативный эффект. В частности, в кампании замечают нестыковки и накладки. Например, у штаба до сих пор нет конкретики, какой будет концепция победы губернатора. Группа во главе с Чемезовым предлагает вести кампанию в традиционном стиле, а команда Пановой и Хазеева — построить ее на скандалах. Впрочем, некоторые настаивают, что активного противостояния между группами нет. Собеседник, хорошо знакомый и с Чемезовым, и с Хазеевым, заверил, что оба тесно взаимодействуют по переизбранию Куйвашева: «Цель у них одна». Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев, оперативно связаться с Пановой и Хазеевым агентству не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев нашел способ пресечь конфликт в своем избирательном штабе. Как сообщил URA.RU источник в областной власти, глава региона во избежание столкновений развел работу ключевых кураторов собственной кампании — вице-губернатора Олега Чемезова и тандема пиарщиков Аксаны Пановой и Рината Хазеева. Двоеначалие в губернаторской команде обсуждают с конца прошлого года. Хазеев и Панова, вместе руководившие кампанией-2021 в Госдуму и заксобрание, которая обернулась провалом, были лишены прежнего влияния. Выборы-2022 взял под контроль уже другой человек — Чемезов, фактический начальник штаба Куйвашева. Дуэт Панова-Хазеев, опасаясь полного забвения, включился в аппаратную борьбу и оставил за собой часть власти. Понимая риски существования двух центров силы, губернатор пошел на ухищрение. «Чтобы не было конфликтов, Куйвашев развел Чемезова и Панову-Хазеева. То есть один рассказывает свою повестку, двое других — свою. Одновременно они не докладывают и не зависят друг от друга», — пересказал источник, близкий к губернатору. Инсайдер, знакомый с ситуацией в штабе, подтвердил, что Чемезов и Хазеев работают автономно друг от друга. Оба собеседника признали: придуманное Куйвашевым разделение, судя по всему, имеет и негативный эффект. В частности, в кампании замечают нестыковки и накладки. Например, у штаба до сих пор нет конкретики, какой будет концепция победы губернатора. Группа во главе с Чемезовым предлагает вести кампанию в традиционном стиле, а команда Пановой и Хазеева — построить ее на скандалах. Впрочем, некоторые настаивают, что активного противостояния между группами нет. Собеседник, хорошо знакомый и с Чемезовым, и с Хазеевым, заверил, что оба тесно взаимодействуют по переизбранию Куйвашева: «Цель у них одна». Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев, оперативно связаться с Пановой и Хазеевым агентству не удалось.