Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует посетить дом купца Колмакова в Ирбите, который является памятником архитектуры и похож на замок. Глава региона хочет проверить, как идет реставрация. Об этом он рассказал в официальном telegram-канале.
«Такой замок — дом купца Колмакова — есть у нас в Ирбите. Построен в начале 20 века, это один из многих старинных домов города. В прошлом сентябре я поручил за три года отреставрировать 15 домов — памятников архитектуры в Ирбите. Скоро собираюсь туда с визитом — посмотрим, как идет работа», — написал Куйвашев.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в сентябре будет участвовать в выборах, недавно он открыл цикл своих поездок по региону. Первый визит — в поселок Верхние Серги — совпал с приездом на Урал бывшего премьер-министра РФ (1999), главы наблюдательного совета Фонда содействия развитию ЖКХ Сергея Степашина.
Дом купца Колмакова в Ирбите является памятником архитектуры
Фото из официального telegram-канала Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует посетить дом купца Колмакова в Ирбите, который является памятником архитектуры и похож на замок. Глава региона хочет проверить, как идет реставрация. Об этом он рассказал в официальном telegram-канале. «Такой замок — дом купца Колмакова — есть у нас в Ирбите. Построен в начале 20 века, это один из многих старинных домов города. В прошлом сентябре я поручил за три года отреставрировать 15 домов — памятников архитектуры в Ирбите. Скоро собираюсь туда с визитом — посмотрим, как идет работа», — написал Куйвашев. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в сентябре будет участвовать в выборах, недавно он открыл цикл своих поездок по региону. Первый визит — в поселок Верхние Серги — совпал с приездом на Урал бывшего премьер-министра РФ (1999), главы наблюдательного совета Фонда содействия развитию ЖКХ Сергея Степашина.