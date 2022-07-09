Немцы обрадовались отставке посла Украины в Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Читатели из Германии рады отставке посла Украины в ФРГ Андрея Мельника и просят его не приезжать назад. Такие комментарии оставили читатели немецкой газеты Der Spiegel.

«Очень хорошо. Этот человек, на мой взгляд, очень навредил солидарности с Украиной. Его отношение к Бандере, скорее, сыграло на руку русскому нарративу», — поделился своим мнением комментатор.

«Парень показал свое истинное лицо. Превозносит и боготворит национал-социалистов. Так что, кстати, многие русские на Украине в значительной степени правы в том, что они говорят», — поддержал российскую сторону другой пользователь.

Некоторые немцы хотят, чтобы отставки продолжались. «Кстати, я считаю, что Олаф Шольц тоже должен уйти. 5 месяцев бездействия в этом конфликте», — написал один из читателей.

Читатели также интересуются, что произойдет с памятниками создателю националистического движения на Западной Украине Степану Бандере. «Но 40 памятников на Украине Степану Бандере, которого так почитает Мельник, остаются, не так ли?»

«Взгляды Мельника, которые в основном также являются взглядами украинского правительства, давно известны. Одного взгляда на его посты в соцсетях уже было бы достаточно. Например, его пост о возложении венка на могилу Бандеры в Мюнхене (!) в 2015 году», — вспомнил другой читатель.

Немцы надеются, что Мельник больше не вернется в Германию. «До свидания! Пожалуйста, никогда не возвращайтесь!»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии. Кроме того, он уволил еще четырех украинских послов в разных странах.

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