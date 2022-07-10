Воюющий в ДНР пермский экс-депутат похвастался удачной покупкой

11 июля 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко уже во второй раз сражается на территории Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уехавший в ДНР экс-депутат заксобрания Пермского края от партии ЛДПР Александр Григоренко опубликовал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» фото книги, которую он приобрел всего за 300 рублей. По мнению автора поста, ее содержание и сейчас не теряет своей актуальности. «Не теряющий актуальности Василий Теркин. Купил по случаю за 300 рублей», — написал бывший соратник Жириновского в мессенджере. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца» была закончена в 1945 году. Произведение состоит из 30 частей, пролога и эпилога. Каждая глава — это небольшая новелла об эпизоде из фронтовой жизни главного героя. О том, что экс-депутат заксобрания Прикамья, который в 2014—2015 годах в составе ополчения воевал на Донбассе, вновь отправился в сторону Украины, URA.RU стало известно в конце апреля. Тогда Григоренко заявил, что для него это вопрос нравственного выбора. После освобождения Луганска, главной угрозой для него остается обстрел «Точкой-У», которую используют ВСУ. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам лидера страны, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению Донбасса. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Уехавший в ДНР экс-депутат заксобрания Пермского края от партии ЛДПР Александр Григоренко опубликовал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» фото книги, которую он приобрел всего за 300 рублей. По мнению автора поста, ее содержание и сейчас не теряет своей актуальности. «Не теряющий актуальности Василий Теркин. Купил по случаю за 300 рублей», — написал бывший соратник Жириновского в мессенджере. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца» была закончена в 1945 году. Произведение состоит из 30 частей, пролога и эпилога. Каждая глава — это небольшая новелла об эпизоде из фронтовой жизни главного героя. О том, что экс-депутат заксобрания Прикамья, который в 2014—2015 годах в составе ополчения воевал на Донбассе, вновь отправился в сторону Украины, URA.RU стало известно в конце апреля. Тогда Григоренко заявил, что для него это вопрос нравственного выбора. После освобождения Луганска, главной угрозой для него остается обстрел «Точкой-У», которую используют ВСУ. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам лидера страны, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению Донбасса.