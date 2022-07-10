10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Воюющий в ДНР пермский экс-депутат похвастался удачной покупкой

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Александр Григоренко, интервью. Ростов-на-Дону, григоренко александр
Александр Григоренко уже во второй раз сражается на территории Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уехавший в ДНР экс-депутат заксобрания Пермского края от партии ЛДПР Александр Григоренко опубликовал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» фото книги, которую он приобрел всего за 300 рублей. По мнению автора поста, ее содержание и сейчас не теряет своей актуальности.

«Не теряющий актуальности Василий Теркин. Купил по случаю за 300 рублей», — написал бывший соратник Жириновского в мессенджере.

Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца» была закончена в 1945 году. Произведение состоит из 30 частей, пролога и эпилога. Каждая глава — это небольшая новелла об эпизоде из фронтовой жизни главного героя.

О том, что экс-депутат заксобрания Прикамья, который в 2014—2015 годах в составе ополчения воевал на Донбассе, вновь отправился в сторону Украины, URA.RU стало известно в конце апреля. Тогда Григоренко заявил, что для него это вопрос нравственного выбора. После освобождения Луганска, главной угрозой для него остается обстрел «Точкой-У», которую используют ВСУ.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам лидера страны, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению Донбасса.

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Уехавший в ДНР экс-депутат заксобрания Пермского края от партии ЛДПР Александр Григоренко опубликовал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» фото книги, которую он приобрел всего за 300 рублей. По мнению автора поста, ее содержание и сейчас не теряет своей актуальности. «Не теряющий актуальности Василий Теркин. Купил по случаю за 300 рублей», — написал бывший соратник Жириновского в мессенджере. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца» была закончена в 1945 году. Произведение состоит из 30 частей, пролога и эпилога. Каждая глава — это небольшая новелла об эпизоде из фронтовой жизни главного героя. О том, что экс-депутат заксобрания Прикамья, который в 2014—2015 годах в составе ополчения воевал на Донбассе, вновь отправился в сторону Украины, URA.RU стало известно в конце апреля. Тогда Григоренко заявил, что для него это вопрос нравственного выбора. После освобождения Луганска, главной угрозой для него остается обстрел «Точкой-У», которую используют ВСУ. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам лидера страны, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению Донбасса.
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