Челябинцы привозили мигрантов в Россию, используя фиктивные браки

С помощью фиктивных браков иностранцы получали разрешение на временное пребывание в РФ в упрощенном порядке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Двое жителей Магнитогорска (Челябинская область) организовали канал незаконной миграции иностранцев в Россию с помощью фиктивных браков. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региона, челябинцы находили людей, которые за определенную плату вступали в брак с иностранцами, чтобы последние могли остаться на территории РФ.

«Уроженец иностранного государства и его сожительница устраивали фиктивные браки граждан России с иностранными гражданами. Таким образом иностранцы могли получить разрешение на временное пребывание в РФ в упрощенном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве отметили, что часть денег от сделки виновные передавали россиянам, фиктивно вступавшим в брак. Другую часть оставляли себе за оказание услуг.

Суд приговорил организатора канала к лишению свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 50 тысяч рублей. Его сожительницу приговорили к двум годам условного лишения свободы.

Ранее Челябинскстат провел исследование, согласно которому мигрантов в Челябинскую область в 2021 году прибыло в 4,7 раза больше, чем в 2020 году. Наиболее массово в регион приезжали жители Таджикистана, Казахстана и Армении.