Найденный в Челябинске вандал не будет наказан

Задержанный в Челябинске вандал оказался психически нездоров (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полиция задержала вандала, разрисовывающего объекты благоустройства. Об этом доложил главе города Наталье Котовой и. о. начальника управления МВД областного центра Андрей Меньшенин. Однако исключить дальнейшие акты вандализма силовики не могут из-за состояния здоровья мужчины.

«Полицейские задержали челябинца, совершавшего акты вандализма в Центральном и Ленинском районе. Он недееспособен, при этом принудительные меры медицинского характера к нему неприменимы. Он просто идет в магазин, покупает баллончик с краской и пускает его в ход», — пояснил Меньшенин.

В связи с этим он порекомендовал чиновникам подключить население районов. Увидев человека, раскрашивающего очередной объект, горожанам нужно обратиться в полицию, которая прекратит вандализм.

О задержании сотрудниками ФСБ и полицейскими молодого человека, разрисовавшего памятник воинам-интернационалистам в Ленинском районе, стало известно на прошлой неделе. Перед этим мэрия Челябинска обратилась в правоохранительные органы с просьбой найти вандалов, испортивших опорную стену путепровода на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свердловского проспекта, а также будку охраны на входе в парк Пушкина.