06 апреля 2022

В челябинском городе разрисовали часовню жертвам репрессий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные граффити одно из увлечений молодежи (фото из архива) Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) хулиганы разрисовали краской часовню в память о жертвах политических репрессий. Отделом дознания местной полиции возбуждено уголовное дело по факту вандализма, сообщил URA.RU прокурор города Роберт Шамсутдинов.

«5 апреля в отдел полиции поступило сообщение о том, что в городском сквере неизвестные нанесли краской надпись на часовню памяти жертвам политических репрессий. Судя по характеру надписи, речь явно идет об умышленном осквернении, в связи с этим по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ („Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественных местах“). Постановление о возбуждении проверено, мы с ним согласились, ход расследования поставлен на контроль», — рассказал Роберт Шамсутдинов.

По одной из версий, к преступлению может быть причастна молодежь, которая ранее уже была замечена в нанесении надписей краской из баллончиков на городские здания. Оставленная на часовне надпись «BOOM» — слово молодежного сленга, используемое в социальных сетях и для граффити.

Надпись нанесли краской из баллончика

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В Еманжелинске (Челябинская область) хулиганы разрисовали краской часовню в память о жертвах политических репрессий. Отделом дознания местной полиции возбуждено уголовное дело по факту вандализма, сообщил URA.RU прокурор города Роберт Шамсутдинов. «5 апреля в отдел полиции поступило сообщение о том, что в городском сквере неизвестные нанесли краской надпись на часовню памяти жертвам политических репрессий. Судя по характеру надписи, речь явно идет об умышленном осквернении, в связи с этим по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ („Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественных местах“). Постановление о возбуждении проверено, мы с ним согласились, ход расследования поставлен на контроль», — рассказал Роберт Шамсутдинов. По одной из версий, к преступлению может быть причастна молодежь, которая ранее уже была замечена в нанесении надписей краской из баллончиков на городские здания. Оставленная на часовне надпись «BOOM» — слово молодежного сленга, используемое в социальных сетях и для граффити.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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