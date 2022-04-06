Незаконные граффити одно из увлечений молодежи (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинске (Челябинская область) хулиганы разрисовали краской часовню в память о жертвах политических репрессий. Отделом дознания местной полиции возбуждено уголовное дело по факту вандализма, сообщил URA.RU прокурор города Роберт Шамсутдинов.

«5 апреля в отдел полиции поступило сообщение о том, что в городском сквере неизвестные нанесли краской надпись на часовню памяти жертвам политических репрессий. Судя по характеру надписи, речь явно идет об умышленном осквернении, в связи с этим по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ („Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественных местах“). Постановление о возбуждении проверено, мы с ним согласились, ход расследования поставлен на контроль», — рассказал Роберт Шамсутдинов.

По одной из версий, к преступлению может быть причастна молодежь, которая ранее уже была замечена в нанесении надписей краской из баллончиков на городские здания. Оставленная на часовне надпись «BOOM» — слово молодежного сленга, используемое в социальных сетях и для граффити.

Надпись нанесли краской из баллончика предоставлено прокуратурой города Еманжелинска