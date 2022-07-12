Госинспекция труда проверяет скандальный пермский вуз

Дмитрию Красильникову предстоит разобраться с зарплатами в университете Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Инспекция труда заинтересовалась информацией о возможном нарушении прав преподавателей Пермского классического университета (ПГНИУ). Педагоги экономического факультета пожаловались на передачу ряда учебных курсов на юрфак, что скажется на их зарплате. Теперь госинспекция запросила в вузе документы о распределении учебной нагрузки.

«Инспекция труда проводит оценку достоверности нарушения трудовых прав педагогов кафедры предпринимательства и экономической безопасности экономического факультета ПГНИУ. Направлен запрос о предоставлении локальных актов регулирования труда педагогических работников, в том числе по вопросу порядка определения учебной нагрузки, порядка оформления трудовых отношений, с лицами замещающие должности педагогических работников», — говорится в сообщении инспекции в Telegram.

В ведомстве отмечают, что к ним работники ПГНИУ не обращались. Между тем, они, как писала газета « Коммерсант Прикамье» , пожаловались на декана экономического факультета Татьяну Миролюбову ректору вуза Дмитрию Красильникову. 35 человек подписали письмо, в котором сообщают, что декан решила передать большинство учебных дисциплин кафедры предпринимательства на юридический факультет университета. Это, по их мнению, приведет к снижению учебной нагрузки, а следовательно, к уменьшению зарплат.

Ранее URA.RU рассказывало, что Следственное управление СК по Пермскому краю инициировало проверку ПГНИУ, которая связана с возможным хищением средств, поступивших в вуз на системы оповещения, эвакуации, контроля и управления доступом, а также пожарную сигнализацию. До этого против руководства университета возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Все разбирательства связаны со стрельбой, которую устроил на кампусе первокурсник в сентябре 2021 года. В пресс-службе ПГНИУ заявляли, что обвинения надо доказать, а «до этого момента любые домыслы, выводы или комментарии о ситуации преждевременны».