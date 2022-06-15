Пермский СК начал еще одну проверку вуза, где произошла стрельба

Следователи проверяют информацию о возможном хищении средств, выделенных на безопасность вуза Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Следственное управление СК по Пермскому краю инициировало еще одну проверку после стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Она связана с возможным хищением средств, поступивших в вуз на системы оповещения, эвакуации, контроля и управления доступом, а также пожарную сигнализацию.

«Следователи проверяют информацию о возможном хищении средств в особо крупном размере путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В частности, они изучают обстоятельства о расходах на приобретение и установку систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), контроля и управления доступом (СКУД), а также управления оповещением и эвакуацией (СОУЭ)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на осведомленные источники.

Издание уточняет, что проверка проводится вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел пермского СУ СК. URA.RU рассказывало, что из бюджетов разного уровня на технику было выбелено порядка 35 млн рублей. По версии следствия, эти деньги вуз расходовал неправомерно.

20 сентября 2021 года студент-первокурсник Пермского госуниверситета Тимур Бекмсансуров открыл стрельбу на территории кампуса, застрелив шестерых человек. Вскоре после произошедшей трагедии руководство университета заявило, что сигнализация, предупреждающая об опасности, была исправна. Однако проверка, проведенная силовиками, показала обратное. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова.

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