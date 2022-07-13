13 июля 2022

Челябинскую школьницу будут судить за надписи на часовне. Фото

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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Дело рассмотрит мировой судья Фото:

Мировому судье Еманжелинска направлено уголовное дело в отношении 15-летней школьницы, обвиняемой в вандализме. По данным следствия, она изрисовала часовню в городском сквере, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Вечером 2 апреля девочка, находясь с двумя 12-летними друзьями, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, в городском сквере нанесла аэрозольной краской рисунки на монумент жертвам политических репрессий, чем осквернила сооружение. Преступление раскрыто благодаря функционированию на территории города систем видеонаблюдения „Безопасный город“», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По данным URA.RU, девочка учится в коррекционном классе. Одним из 12-летних мальчиков был ее младший брат, который также обучается по специальной облегченной программе.

Часовню изрисовали со всех сторон

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Мировому судье Еманжелинска направлено уголовное дело в отношении 15-летней школьницы, обвиняемой в вандализме. По данным следствия, она изрисовала часовню в городском сквере, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Вечером 2 апреля девочка, находясь с двумя 12-летними друзьями, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, в городском сквере нанесла аэрозольной краской рисунки на монумент жертвам политических репрессий, чем осквернила сооружение. Преступление раскрыто благодаря функционированию на территории города систем видеонаблюдения „Безопасный город“», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. По данным URA.RU, девочка учится в коррекционном классе. Одним из 12-летних мальчиков был ее младший брат, который также обучается по специальной облегченной программе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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