В Коркинском районе Челябинской области с 18 мая ищут 79-летнего пенсионера. Соответствующая информация появилась в группе по поиску пропавших людей.
«Помогите найти человека: Гарифуллин Зиф Маликович, 79 лет. Рабочий поселок Первомайский, Коркинский район. С 18 мая 2025 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Пропавший мужчина худощавого телосложения, его рост около 160 сантиметров, волосы седые, глаза — карие. На момент исчезновения он был одет в серую куртку, зеленый костюм, голубую рубашку и черные ботинки. Тех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 8-912-800-36-96 (инфорг поиска Мария).
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