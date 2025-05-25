25 мая 2025
24 мая 2025

В Челябинской области неделю ищут 79-летнего дедушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении
Пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении Фото:

В Коркинском районе Челябинской области с 18 мая ищут 79-летнего пенсионера. Соответствующая информация появилась в группе по поиску пропавших людей.

«Помогите найти человека: Гарифуллин Зиф Маликович, 79 лет. Рабочий поселок Первомайский, Коркинский район. С 18 мая 2025 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пропавший мужчина худощавого телосложения, его рост около 160 сантиметров, волосы седые, глаза — карие. На момент исчезновения он был одет в серую куртку, зеленый костюм, голубую рубашку и черные ботинки. Тех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 8-912-800-36-96 (инфорг поиска Мария).

У пропавшего мужчины седые волосы и карие глаза
У пропавшего мужчины седые волосы и карие глаза
Фото:

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В Коркинском районе Челябинской области с 18 мая ищут 79-летнего пенсионера. Соответствующая информация появилась в группе по поиску пропавших людей. «Помогите найти человека: Гарифуллин Зиф Маликович, 79 лет. Рабочий поселок Первомайский, Коркинский район. С 18 мая 2025 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт». Пропавший мужчина худощавого телосложения, его рост около 160 сантиметров, волосы седые, глаза — карие. На момент исчезновения он был одет в серую куртку, зеленый костюм, голубую рубашку и черные ботинки. Тех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 8-912-800-36-96 (инфорг поиска Мария).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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