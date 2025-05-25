25 мая 2025
24 мая 2025

В челябинский зоопарк завезли сурового хищника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новой обитательнице челябинского зоопарка девять месяцев
Новой обитательнице челябинского зоопарка девять месяцев Фото:

Челябинский зоопарк пополнился еще одним обитателем. Из Казани 1 мая доставили пуму. Об этом рассказал telegram-канал учреждения.

«В челябинском зоопарке пополнение: 1 мая к нам прямиком из Казани приехала девятимесячная девчушка-пума. Сутки в пути на автомобильном транспорте в сопровождении сотрудников, и вот — добро пожаловать домой!» — рассказали в зоопарке.

В учреждении отметили, что привезли животное для формирования репродуктивной пары. Сейчас пума проходит период адаптации.

Как ранее писало URA.RU, челябинский зоопарк продал молодую зебру по кличке Амазонка пензенскому зоопарку за сумму в 1,7 миллиона рублей. До 30 июня покупатель самостоятельно заберет животное.

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Челябинский зоопарк пополнился еще одним обитателем. Из Казани 1 мая доставили пуму. Об этом рассказал telegram-канал учреждения. «В челябинском зоопарке пополнение: 1 мая к нам прямиком из Казани приехала девятимесячная девчушка-пума. Сутки в пути на автомобильном транспорте в сопровождении сотрудников, и вот — добро пожаловать домой!» — рассказали в зоопарке. В учреждении отметили, что привезли животное для формирования репродуктивной пары. Сейчас пума проходит период адаптации. Как ранее писало URA.RU, челябинский зоопарк продал молодую зебру по кличке Амазонка пензенскому зоопарку за сумму в 1,7 миллиона рублей. До 30 июня покупатель самостоятельно заберет животное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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