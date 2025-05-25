Челябинский зоопарк пополнился еще одним обитателем. Из Казани 1 мая доставили пуму. Об этом рассказал telegram-канал учреждения.
«В челябинском зоопарке пополнение: 1 мая к нам прямиком из Казани приехала девятимесячная девчушка-пума. Сутки в пути на автомобильном транспорте в сопровождении сотрудников, и вот — добро пожаловать домой!» — рассказали в зоопарке.
В учреждении отметили, что привезли животное для формирования репродуктивной пары. Сейчас пума проходит период адаптации.
Как ранее писало URA.RU, челябинский зоопарк продал молодую зебру по кличке Амазонка пензенскому зоопарку за сумму в 1,7 миллиона рублей. До 30 июня покупатель самостоятельно заберет животное.
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