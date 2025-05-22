Подходит для любого возраста и физической подготовки: как гольф в Челябинске стал доступным видом спорта

В Южно-Уральском гольф-клубе пройдут всероссийские соревнования среди детей

22 мая 2025 в 17:26 Размер текста - 17 +

В Челябинске ежегодно растет интерес к гольфу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южно-Уральском гольф-клубе (Челябинск) впервые пройдут всероссийские детские соревнования по гольфу, а для студентов запустили пилотный проект с обучением этому виду спорта. Как развивается детский и взрослый гольф в регионе, что для этого делают челябинские тренеры, и почему доступность этого вида спорта растет с каждым годом — разбиралось URA.RU. «Интерес к гольфу растет ежегодно. Всего в Челябинске им занимаются более 300 детей: проводятся тренировки в школах, секциях и академии нашего гольф-клуба. Ребята растут, и сейчас в нашем клубе есть призеры и победители всероссийских и межрегиональных соревнований. В этом году мы поддерживаем еще и студенческую лигу. Зимой проводили бесплатные тренировки для студентов, после которых часть ребят стали помощниками наших тренеров», — поделилась с URA.RU капитан клуба Эльвира Москвина. Тренировки на свежем воздухе проходят с апреля по октябрь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На свежем воздухе тренировки проводят с апреля по октябрь, после в ход идут технологии. Зимой удары отрабатываются с помощью гольф-симуляторов: дети и взрослые в помещении выполняют их настоящими клюшками и мячами, а новейшие компьютерные технологии считывают движения, рассчитывают скорость мяча, расстояние и направление. Обучение при этом не превращается в рутину. В академию приглашают PRO-тренеров, устраивают игры и внутренние соревнования. Гольф подходит для всех возрастов и уровней физической подготовки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «С гольфом знакомо очень мало людей, и мы пытаемся это исправить. Проводим мастер-классы, самый большой проводили для 400 человек. За 2024 год были проведены десятки турниров среди взрослых и детей, на которые приезжали гольфисты со всей России и стран СНГ», — рассказала Эльвира Москвина. За 2024 год в Южно-Уральском гольф-клубе провели десятки соревнований и турниров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Впервые в регионе благодаря развитию этого вида спорта и существованию клуба пройдут всероссийские соревнования среди гольфистов 8-12 лет, организованные совместно с Ассоциацией гольфа России, гольф-клубом и федерацией гольфа Челябинской области. Воспитанники академии в турнирах такого уровня участвуют на регулярной основе. Причем, затраты на перелет и проживание челябинским ребятам покрывают меценаты, а тренировки и допуск на поле Южно-Уральского клуба происходит по льготным, в сравнении с занятиями взрослых, ценам. Недавно с таких соревнований в Москве вернулась юная гольфистка Кристина Глаголева, которая уже стала неоднократным призером и победителем регионального и всероссийских турниров. В гольф девочка попала случайно и ранее даже не задумывалась об этом спорте, но вошла в школьную команду и после была замечена тренером клуба. Юная гольфистка Кристина Глаголева уже принимала участие во всероссийских соревнованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При этом гольф популярен и как семейный вид спорта. Мама двух воспитанниц клуба Наталья Молодчая рассказала URA.RU, как в гольф впервые пришла ее старшая дочь, а после по стопам сестры пошла и младшая. Семью в этом спорте больше привлекают комфортная физическая нагрузка, занятия на свежем воздухе и эстетика движений во время игры. Мнением о том, что заниматься гольфом комфортно людям с любой физической подготовкой, с агентством поделилась и капитан клуба. Капитан клуба Эльвира Москвина рассказала, что гольф подходит для людей любого возраста, от детей до пожилых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Гольф уникален тем, что подходит для людей любого возраста, от детей до пожилых. Это игра, которой можно наслаждаться на протяжении всей жизни, не боясь ограничений, связанных с физической формой или возрастом. Гольф известен своими традициями и правилами этикета, которые учат уважению к другим игрокам, дисциплине и честности. Это спорт для всех», — объяснила URA.RU Эльвира Москвина. Капитан клуба считает, что в нашей стране сложился стереотип, что гольф — игра миллионеров, не доступная людям с небольшим достатком. На самом деле это не так, поделилась мнением Москвина. Гольф может обходиться дешевле многих популярных видов спорта. Для тренировок необходимы клюшка, мячи и форма для игры — брюки и поло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость экипировки капитан клуба также назвала доступной. Для начала необходима клюшка, мячи и форма для игры — брюки и футболка-поло. «Этот вид спорта не дороже чем хоккей, теннис или фигурное катание. Гольф элитарен только в безупречности этикета и правилах честной игры, в своем социальном коде для леди и джентльменов», — подчеркнула Москвина. Раньше на месте гольф клуба был заброшенный пустырь с мусором и сгнившими деревьями. Однако пять лет назад там появилось ухоженное гольф-поле на 45 гектаров и девять лунок. Сейчас вблизи центра города действует настоящая академия для детей, взрослых и пенсионеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Южно-Уральском гольф-клубе (Челябинск) впервые пройдут всероссийские детские соревнования по гольфу, а для студентов запустили пилотный проект с обучением этому виду спорта. Как развивается детский и взрослый гольф в регионе, что для этого делают челябинские тренеры, и почему доступность этого вида спорта растет с каждым годом — разбиралось URA.RU. «Интерес к гольфу растет ежегодно. Всего в Челябинске им занимаются более 300 детей: проводятся тренировки в школах, секциях и академии нашего гольф-клуба. Ребята растут, и сейчас в нашем клубе есть призеры и победители всероссийских и межрегиональных соревнований. В этом году мы поддерживаем еще и студенческую лигу. Зимой проводили бесплатные тренировки для студентов, после которых часть ребят стали помощниками наших тренеров», — поделилась с URA.RU капитан клуба Эльвира Москвина. На свежем воздухе тренировки проводят с апреля по октябрь, после в ход идут технологии. Зимой удары отрабатываются с помощью гольф-симуляторов: дети и взрослые в помещении выполняют их настоящими клюшками и мячами, а новейшие компьютерные технологии считывают движения, рассчитывают скорость мяча, расстояние и направление. Обучение при этом не превращается в рутину. В академию приглашают PRO-тренеров, устраивают игры и внутренние соревнования. «С гольфом знакомо очень мало людей, и мы пытаемся это исправить. Проводим мастер-классы, самый большой проводили для 400 человек. За 2024 год были проведены десятки турниров среди взрослых и детей, на которые приезжали гольфисты со всей России и стран СНГ», — рассказала Эльвира Москвина. Впервые в регионе благодаря развитию этого вида спорта и существованию клуба пройдут всероссийские соревнования среди гольфистов 8-12 лет, организованные совместно с Ассоциацией гольфа России, гольф-клубом и федерацией гольфа Челябинской области. Воспитанники академии в турнирах такого уровня участвуют на регулярной основе. Причем, затраты на перелет и проживание челябинским ребятам покрывают меценаты, а тренировки и допуск на поле Южно-Уральского клуба происходит по льготным, в сравнении с занятиями взрослых, ценам. Недавно с таких соревнований в Москве вернулась юная гольфистка Кристина Глаголева, которая уже стала неоднократным призером и победителем регионального и всероссийских турниров. В гольф девочка попала случайно и ранее даже не задумывалась об этом спорте, но вошла в школьную команду и после была замечена тренером клуба. При этом гольф популярен и как семейный вид спорта. Мама двух воспитанниц клуба Наталья Молодчая рассказала URA.RU, как в гольф впервые пришла ее старшая дочь, а после по стопам сестры пошла и младшая. Семью в этом спорте больше привлекают комфортная физическая нагрузка, занятия на свежем воздухе и эстетика движений во время игры. Мнением о том, что заниматься гольфом комфортно людям с любой физической подготовкой, с агентством поделилась и капитан клуба. «Гольф уникален тем, что подходит для людей любого возраста, от детей до пожилых. Это игра, которой можно наслаждаться на протяжении всей жизни, не боясь ограничений, связанных с физической формой или возрастом. Гольф известен своими традициями и правилами этикета, которые учат уважению к другим игрокам, дисциплине и честности. Это спорт для всех», — объяснила URA.RU Эльвира Москвина. Капитан клуба считает, что в нашей стране сложился стереотип, что гольф — игра миллионеров, не доступная людям с небольшим достатком. На самом деле это не так, поделилась мнением Москвина. Гольф может обходиться дешевле многих популярных видов спорта. «Этот вид спорта не дороже чем хоккей, теннис или фигурное катание. Гольф элитарен только в безупречности этикета и правилах честной игры, в своем социальном коде для леди и джентльменов», — подчеркнула Москвина. Раньше на месте гольф клуба был заброшенный пустырь с мусором и сгнившими деревьями. Однако пять лет назад там появилось ухоженное гольф-поле на 45 гектаров и девять лунок. Сейчас вблизи центра города действует настоящая академия для детей, взрослых и пенсионеров.