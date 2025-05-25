25 мая 2025
24 мая 2025

В дело избитого мигрантами челябинского подростка включился Бастрыкин

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением юноши в Троицке
Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением юноши в Троицке Фото:

Руководитель Следственного Комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападении на подростка, произошедшем в Троицке Челябинской области. Об этом написал официальный telegram-канал ведомства.

«Глава ведомства запросил у и.о. руководителя СУ по региону Алексея Шавкунова доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах. В социальных медиа сообщалось, что в Челябинской области мигранты избили подростка за его внешний вид», — рассказали в СК.

Уточняется, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. На участников нападения на 18-летнего парня в Троицке вышли полицейские, к которым обратилась мать потерпевшего. Каждого из них опросили.

Как ранее писало URA.RU, толпа молодых людей набросилась на юношу около шаурмичной. По сообщениям в социальных сетях, нападавшим не понравился внешний вид парня.

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Руководитель Следственного Комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападении на подростка, произошедшем в Троицке Челябинской области. Об этом написал официальный telegram-канал ведомства. «Глава ведомства запросил у и.о. руководителя СУ по региону Алексея Шавкунова доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах. В социальных медиа сообщалось, что в Челябинской области мигранты избили подростка за его внешний вид», — рассказали в СК. Уточняется, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. На участников нападения на 18-летнего парня в Троицке вышли полицейские, к которым обратилась мать потерпевшего. Каждого из них опросили. Как ранее писало URA.RU, толпа молодых людей набросилась на юношу около шаурмичной. По сообщениям в социальных сетях, нападавшим не понравился внешний вид парня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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