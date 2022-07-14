Молния ударила в опору ЛЭП Фото: Марина Малкова © URA.RU

В Челябинске в ночь на 15 июля молния ударила в опору линии электропередач на обновленном Ленинградском мосту, открытие которого запланировано в этот же день. Читатели URA.RU поделились видео возгорания.

«Последствия стихии. Мост еще не сдали, а вот при ударе молнии фонари загорелись», — сообщает читатель URA.RU на видео.

Гроза обрушилась на город вечером 14 июля. В разных точках города жители снимали на видео раскаты грома и вспышки молний. Во многих домах из-за непогоды отключили воду и электричество. Однако стихия бушевала недолго. Уже к ночи дождь прошел, и в городе вновь стало душно. Но синоптики предупреждают, что дожди могут задержаться в регионе до 17 июля.

Ленинградский мост закрыли на реставрацию в мае 2021 года. Согласно плану, новая конструкция моста будет выше и шире. Предполагалось, что движение по мосту запустят в сентябре 2022 года, однако работы произвели с опережением сроков, и первый транспорт начнет движение по мосту 15 июля, правда пока только трамваи смогут ездить в обоих направлениях (автомобили только в сторону ЧТЗ). Полноценное двустороннее движение на мосту запустят 20 августа.