Депутат ЕР предложил провести реформу цифровой рекламы в России

В России могут создать «Единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Артем Кирьянов предложил предоставить одному частному оператору право контроля за цифровой рекламой в России. По мнению Кирьянова, такой закон необходим для защиты национальных интересов России.

«Регулирование меняется со временем. Вы видите, какие сегодня стоят вызовы перед страной, вы видите, какой беспрецедентный уровень информационной атаки, информационной борьбы против России, и, конечно, на этом фоне регулирование должно быть другим, в том числе и в части тех областей, которыми занимается комитет ГД по экономической политике. Главным фокусом сегодняшнего дня является максимальная защита и людей, и инфраструктуры, в том числе информационной, от внешних воздействий, а также от разного рода ситуаций, которые могут спровоцировать какие-то негативные последствия», — сказал Кирьянов в беседе с «Известиями».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель — «защита национальных интересов Российской Федерации». Закон предполагает отдать под контроль частному оператору все цифровые рекламные щиты в России и частные объявления в интернет-сервисах. Этот оператор получит исключительной право размещать рекламу на электронных билбордах. Для этого будет создан «Единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений». По мнению Кирьянова, такая система поможет обеспечить равные условия распространения цифровой рекламы.