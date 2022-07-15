Ураган разрушил пожарную часть в Челябинской области. «Крышу унесло на 100 метров»

16 июля 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Из-за грозы пожарная часть осталась без крыши Фото: Марина Малкова © URA.RU Штормовой ветер и ливень частично разрушили пожарную часть в селе Варламово Чебаркульского района (Челябинская область). Об этом в соцсетях сообщают сотрудники ведомства. «В селе Варламово вчера прошел ураган, снес крыши. Пострадала больше всего пожарная часть: теперь там нет ни света, ни документации. Затопило все», — написал пользователь Илья Адамчук в паблике «ЧП. Миасс-Чебаркуль». Он уточнил, что крышу унесло на 100 метров от здания. Предположительно, она была некачественно закреплена. Также пострадали автомобили сотрудников, припаркованные возле здания пожарной части. Вчера на Челябинскую область обрушилась сильнейшая гроза. Одна из молний подожгла электрические опоры освещения на Ленинградском мосту в Челябинске. Экспертам МЧС предстоит установить, не молния ли была причиной сильнейшего пожара на промплощадке в Копейске. Крышу пожарной части унесло на 100 метров от здания Кадр видео Ильи Адамчука в паблике «ЧП. Миасс-Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Штормовой ветер и ливень частично разрушили пожарную часть в селе Варламово Чебаркульского района (Челябинская область). Об этом в соцсетях сообщают сотрудники ведомства. «В селе Варламово вчера прошел ураган, снес крыши. Пострадала больше всего пожарная часть: теперь там нет ни света, ни документации. Затопило все», — написал пользователь Илья Адамчук в паблике «ЧП. Миасс-Чебаркуль». Он уточнил, что крышу унесло на 100 метров от здания. Предположительно, она была некачественно закреплена. Также пострадали автомобили сотрудников, припаркованные возле здания пожарной части. Вчера на Челябинскую область обрушилась сильнейшая гроза. Одна из молний подожгла электрические опоры освещения на Ленинградском мосту в Челябинске. Экспертам МЧС предстоит установить, не молния ли была причиной сильнейшего пожара на промплощадке в Копейске.