Борьба с огнем завершилась лишь к утру 15 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На борьбу с крупным пожаром на производственной базе в Копейске 15 июля бросили почти 100 человек и 32 единицы техники. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области. Борьба с огнем длилась почти семь часов часов.

На центральный пункт связи поступило сообщение о возгорании на производственной базе на улице Линейная, где на открытой площадке хранения вторсырья вспыхнул полиэтилен. Когда через пять минут первый пожарный расчет прибыл на место происшествия, пламя уже реально угрожало охватить ближайшие здания. Был создан штаб и два боевых участка по тушению пожара и ограничению распространения пламени в цехах по хранению и переработке полиэтилена и макулатуры. Сформированы звенья газодымозащитной службы. Для подачи воды к месту ЧП проложили магистральную линию от искусственного водоема.

«С огнем боролись 6,5 часов — локализовали его в 04:29. Всего привлекались 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 12 единиц техники. Погибших и травмированных нет», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причины возгорания устанавливаются. В ночь, когда загорелось предприятие, в окрестностях Челябинска разыгралась нешуточная гроза — горожане жаловались на перебои с электричеством и делились фото и видео гигантских молний. Одна из них ударила в опору линии электропередач на обновленном Ленинградском мосту и подожгла ее.

Борьба с огнем длилась почти семь часов Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области