Саудовская Аравия не отвернется от РФ из-за слов Байдена

17 июля 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия не нарушит договоренности с РФ, несмотря на просьбы Джо Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины Саудовская Аравия не выполнит просьбы президента США Джо Байдена касаемо России в части добычи нефти. Об этом заявил эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран. «Сейчас вопрос в следующем, — а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит», — сказал Руйоран в беседе с Hamshahri. По его мнению, низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда. Он считает, что доходы и благосостояние Саудовской Аравии тесно связаны с ценами на нефть и выгодой от продаж. Американский лидер Джо Байден «отправился на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена поддерживать РФ, как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Саудовская Аравия не выполнит просьбы президента США Джо Байдена касаемо России в части добычи нефти. Об этом заявил эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран. «Сейчас вопрос в следующем, — а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит», — сказал Руйоран в беседе с Hamshahri. По его мнению, низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда. Он считает, что доходы и благосостояние Саудовской Аравии тесно связаны с ценами на нефть и выгодой от продаж. Американский лидер Джо Байден «отправился на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена поддерживать РФ, как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман.