The Wall Street Journal: возраст помешает Байдену переизбраться

17 июля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Джо Байдену 79 лет Фото: Bundesregierung\Kugler Возрастные изменения помешают переизбраться 79-летнему президенту США Джо Байдену. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу. «Без сомнения, вы, восьмидесятилетний действующий президент, будучи хитрым лисом, имели свои причины настаивать на своем намерении баллотироваться на переизбрание. Но на вашем месте, mon vieux, я бы не стал», — написал Лэнс Морроу для The Wall Street Journal. Он заявил, что Байдену стоит быть готовым к последствиям «серьезной старости», которая наступает после 80 лет. Этот возраст навряд ли настроит демократов и самого Байдена на «праздничный лад» после промежуточных выборов в ноябре, отметил журналист. Морроу считает, что после 80 лет график Байдена будет перегружен визитами к врачам. Также он напомнил о бывших президентах США. «Теодор Рузвельт умер в 60 лет, основательно измотанный. Его двоюродный брат Франклин умер в 63 года — истощенный, истративший все силы. Линдон Джонсон, бывший протеже Рузвельта, умер, обессиленный, в 64 года», — отметил он. Ранее обозреватель индийского издания The Statesman Сунил Шаран написал, что противостояние США и РФ оставляет все меньше шансов для переизбрания Байдена, сообщает деловое издание «Взгляд». По его мнению, президент США стал «хромой уткой» и даже демократы стали жаловаться на его возраст. Из-за этого политик может провалиться на выборах в 2024 году, считает Шаран. Американская газета The New York Time сообщала, что возраст Байдена становится неудобной проблемой для его подчиненных и партии, а его помощникам приходится присматривать за ним. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Возрастные изменения помешают переизбраться 79-летнему президенту США Джо Байдену. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу. «Без сомнения, вы, восьмидесятилетний действующий президент, будучи хитрым лисом, имели свои причины настаивать на своем намерении баллотироваться на переизбрание. Но на вашем месте, mon vieux, я бы не стал», — написал Лэнс Морроу для The Wall Street Journal. Он заявил, что Байдену стоит быть готовым к последствиям «серьезной старости», которая наступает после 80 лет. Этот возраст навряд ли настроит демократов и самого Байдена на «праздничный лад» после промежуточных выборов в ноябре, отметил журналист. Морроу считает, что после 80 лет график Байдена будет перегружен визитами к врачам. Также он напомнил о бывших президентах США. «Теодор Рузвельт умер в 60 лет, основательно измотанный. Его двоюродный брат Франклин умер в 63 года — истощенный, истративший все силы. Линдон Джонсон, бывший протеже Рузвельта, умер, обессиленный, в 64 года», — отметил он. Ранее обозреватель индийского издания The Statesman Сунил Шаран написал, что противостояние США и РФ оставляет все меньше шансов для переизбрания Байдена, сообщает деловое издание «Взгляд». По его мнению, президент США стал «хромой уткой» и даже демократы стали жаловаться на его возраст. Из-за этого политик может провалиться на выборах в 2024 году, считает Шаран. Американская газета The New York Time сообщала, что возраст Байдена становится неудобной проблемой для его подчиненных и партии, а его помощникам приходится присматривать за ним.