США пригрозили Китаю жестокой расправой за помощь России

19 июля 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

«Очень дорого обойдутся», — пригрозил Нед Прайс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю последствиями из-за возможного обхода антироссийских санкций или предоставления России вооружений. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И. «Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — заявил Прайс на брифинге, передает ТАСС. По его словам, на сегодняшний день Америка не видит, чтобы Китай каким-либо образом был вовлечен в систематическом обходе санкций против России или в предоставлении военной помощи Москве, однако власти намерены «внимательно следить» за ситуацией. Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен говорил об этом во время встречи с министром [иностранных дел] Китая на Бали. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И говорил о том, что Китай не собирается «подливать масло в огонь» украинского конфликта, при этом страна намерена содействовать продвижению мирных переговоров. Министр отметил, что украинский конфликт нанес серьезный урон не только Европе, но и мировой экономике. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю последствиями из-за возможного обхода антироссийских санкций или предоставления России вооружений. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И. «Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — заявил Прайс на брифинге, передает ТАСС. По его словам, на сегодняшний день Америка не видит, чтобы Китай каким-либо образом был вовлечен в систематическом обходе санкций против России или в предоставлении военной помощи Москве, однако власти намерены «внимательно следить» за ситуацией. Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен говорил об этом во время встречи с министром [иностранных дел] Китая на Бали. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И говорил о том, что Китай не собирается «подливать масло в огонь» украинского конфликта, при этом страна намерена содействовать продвижению мирных переговоров. Министр отметил, что украинский конфликт нанес серьезный урон не только Европе, но и мировой экономике.