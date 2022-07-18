США пригрозили Китаю жестокой расправой за помощь России

Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю последствиями из-за возможного обхода антироссийских санкций или предоставления России вооружений. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И.
«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — заявил Прайс на брифинге, передает ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день Америка не видит, чтобы Китай каким-либо образом был вовлечен в систематическом обходе санкций против России или в предоставлении военной помощи Москве, однако власти намерены «внимательно следить» за ситуацией. Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен говорил об этом во время встречи с министром [иностранных дел] Китая на Бали.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И говорил о том, что Китай не собирается «подливать масло в огонь» украинского конфликта, при этом страна намерена содействовать продвижению мирных переговоров. Министр отметил, что украинский конфликт нанес серьезный урон не только Европе, но и мировой экономике.
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