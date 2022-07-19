У мэра из ХМАО трагически погиб сын

Сын главы Нефтеюганского района ХМАО Аллы Бочко Андрей погиб в результате несчастного случая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте муниципалитета.
«Андрею Бочко было 30 лет. Он с детства страдал от последствий менингита, часто болел и лежал в больницах. 15 июля его не стало. Трагедия произошла в Пойковском. Есть несколько версий произошедшего, сейчас все обстоятельства выясняют силовики. Но, так или иначе, Андрей был добрым и славным парнем. [Главе Нефтеюганского района] Алле Анатольевне Бочко все очень сочувствуют в этой жизненной трагедии», — сообщил инсайдер.
В пресс-службу СУ СКР по ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Дозвониться до самой Бочко на момент публикации материала не удалось.
Главой Нефтеюганского района Бочко стала в 2021 году. До этого она была мэром поселка Пойковский.
Сын главы Нефтеюганского района ХМАО Аллы Бочко Андрей погиб в результате несчастного случая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте муниципалитета. «Андрею Бочко было 30 лет. Он с детства страдал от последствий менингита, часто болел и лежал в больницах. 15 июля его не стало. Трагедия произошла в Пойковском. Есть несколько версий произошедшего, сейчас все обстоятельства выясняют силовики. Но, так или иначе, Андрей был добрым и славным парнем. [Главе Нефтеюганского района] Алле Анатольевне Бочко все очень сочувствуют в этой жизненной трагедии», — сообщил инсайдер. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Дозвониться до самой Бочко на момент публикации материала не удалось. Главой Нефтеюганского района Бочко стала в 2021 году. До этого она была мэром поселка Пойковский.