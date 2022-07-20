20 июля 2022

В Челябинске снизились цены на ряд продуктов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, супермаркет, весы, магазин
Цены на 12 продуктов из 14 стали ниже Фото:

В Челябинске за последние две недели зафиксировали снижение цен на ряд продуктов. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, больше всего снизились цены на сахар, картофель и свинину.

«Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на сахар (-6,28 рублей), картофель (-5,58 рублей), свинина (-27,73 рублей). В общем же из 14 наблюдаемых продуктов 12 показали снижение», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве добавили, что две позиции в ряде продуктов показали повышение. Это говядина и хлеб. Говядина подорожала почти на шесть рублей, а хлеб на 16 копеек.

Ранее специалисты зафиксировали снижение цен в регионе на капусту, гречку и соль. Из 14 позиций подешевели 12.

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В Челябинске за последние две недели зафиксировали снижение цен на ряд продуктов. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, больше всего снизились цены на сахар, картофель и свинину. «Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на сахар (-6,28 рублей), картофель (-5,58 рублей), свинина (-27,73 рублей). В общем же из 14 наблюдаемых продуктов 12 показали снижение», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве добавили, что две позиции в ряде продуктов показали повышение. Это говядина и хлеб. Говядина подорожала почти на шесть рублей, а хлеб на 16 копеек. Ранее специалисты зафиксировали снижение цен в регионе на капусту, гречку и соль. Из 14 позиций подешевели 12.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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