Цены на 12 продуктов из 14 стали ниже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за последние две недели зафиксировали снижение цен на ряд продуктов. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, больше всего снизились цены на сахар, картофель и свинину.

«Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на сахар (-6,28 рублей), картофель (-5,58 рублей), свинина (-27,73 рублей). В общем же из 14 наблюдаемых продуктов 12 показали снижение», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве добавили, что две позиции в ряде продуктов показали повышение. Это говядина и хлеб. Говядина подорожала почти на шесть рублей, а хлеб на 16 копеек.

Ранее специалисты зафиксировали снижение цен в регионе на капусту, гречку и соль. Из 14 позиций подешевели 12.

Скрин: Контрольно-счетная палата Челябинской области