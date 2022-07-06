06 июля 2022

В Челябинской области снизились цены на продукты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, хлеб, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Наибольшее снижение стоимости показали капуста, гречка и соль Фото:

В Челябинской области отмечают снижение стоимости ряда продуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, наибольшее снижение цен показала капуста, гречка и соль.

«Наибольшее снижение цен демонстрируют капуста белокочанная свежая (-10,29 рубля), крупа гречневая-ядрица (-9,37 рубля), соль поваренная пищевая (-0,98 рубля). Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 12 позиций показали снижение цен», — сообщили URA.RU в КСП области.

В ведомстве отметили, что, несмотря на снижение стоимости ряда позиций, есть и те, которые подорожали. Так стоимость одного килограмма говядины поднялась больше чем на пять рублей. Стоимость пшеничной муки также повысилась, но незначительно, на две копейки.

Ранее специалисты отмечали падение цен на капусту, замороженную курицу и сахар. Сливочное масло, картофель и молоко, наоборот, показали ценовой рост.

Фото:

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В Челябинской области отмечают снижение стоимости ряда продуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, наибольшее снижение цен показала капуста, гречка и соль. «Наибольшее снижение цен демонстрируют капуста белокочанная свежая (-10,29 рубля), крупа гречневая-ядрица (-9,37 рубля), соль поваренная пищевая (-0,98 рубля). Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 12 позиций показали снижение цен», — сообщили URA.RU в КСП области. В ведомстве отметили, что, несмотря на снижение стоимости ряда позиций, есть и те, которые подорожали. Так стоимость одного килограмма говядины поднялась больше чем на пять рублей. Стоимость пшеничной муки также повысилась, но незначительно, на две копейки. Ранее специалисты отмечали падение цен на капусту, замороженную курицу и сахар. Сливочное масло, картофель и молоко, наоборот, показали ценовой рост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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