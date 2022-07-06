Наибольшее снижение стоимости показали капуста, гречка и соль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области отмечают снижение стоимости ряда продуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, наибольшее снижение цен показала капуста, гречка и соль.

«Наибольшее снижение цен демонстрируют капуста белокочанная свежая (-10,29 рубля), крупа гречневая-ядрица (-9,37 рубля), соль поваренная пищевая (-0,98 рубля). Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 12 позиций показали снижение цен», — сообщили URA.RU в КСП области.

В ведомстве отметили, что, несмотря на снижение стоимости ряда позиций, есть и те, которые подорожали. Так стоимость одного килограмма говядины поднялась больше чем на пять рублей. Стоимость пшеничной муки также повысилась, но незначительно, на две копейки.

Ранее специалисты отмечали падение цен на капусту, замороженную курицу и сахар. Сливочное масло, картофель и молоко, наоборот, показали ценовой рост.

Фото: пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области