В Пермском крае пройдут гонки на снегоходах по воде

Желающие смогут поучаствовать в гонках на самодельных плавательных средствах Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В городе Оса Пермского края пройдут соревнования по езде на снегоходах по воде. Мероприятие состоится с 29 по 31 июля в рамках ежегодного фестиваля экстремальных видов спорта Bering Aqua Fest, сообщается в официальной группе «Оса — акватория Беринга» в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас запланирована большая программа и интересные гости. Николай Солодков — рекордсмен России по езде на снегоходе по воде! Сидел человек, скучал летом в Ангаре, как вдруг решил наплевать на агрегатные состояния и процитировав Киркорова с криком: „Снег растаявший он вода…“ рванул вперед по водохранилищу на снегоходе», — сообщают организаторы в постах. Рекорд Николая — 59 километров на снегоходе по воде.

Также гостей фестиваля ждут кольцевые гонки на аквабайках, flyboard, гонки на самодельных плавательных средствах, шоу малой авиации, пляжный волейбол, показательные соревнования по армрестлингу, конкурс костюмов 18 века, выступление музыкальных групп и многое другое. На территории фестиваля расположатся гастрономические ряды и фуд-корт с едой от самых популярных кафе Перми. Для маленьких гостей будет работать площадка с детской анимацией, аттракционами и пенной дискотекой.

В связи с проведением фестиваля в городе Оса 30 июля с 8.00 до 23.00 нельзя будет купить алкогольную продукцию. Будет запрещена розничной продажа, в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.