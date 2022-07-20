В Пермском крае вводят новый запрет на продажу алкоголя

В связи с проведением фестиваля в Осе 30 июля нельзя будет купить алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Пермского края внесло изменения в документ, устанавливающий дни полного запрета продажи алкоголя. В связи с проведением фестиваля «Акватория Беринга» в городе Оса 30 июля нельзя будет купить алкогольную продукцию. Соответствующий документ за подписью и. о. председателя правительства Пермского края Ольги Антипиной опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в приложение к постановлению правительства Пермского края „Об установлении полого запрета на продажу розничной продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи“ следующие изменения. На территории города Оса — 30 июля с 8.00 до 23.00 по местному времени», — говорится в документе.

Этим же постановлением снимается запрет продажи алкоголя в Осе 23 июля. Как сообщается в группе «Осинское Прикамье II Оса» в соцсети «ВКонтакте», фестиваль планировали провести в этот день. «А он взял и случился в другой день. И теперь постановление не отменить. 23-го не продают», — сообщают администраторы группы. В комментариях при этом пользователи пишут, что их не смущает запрет. Если продавать выпивку не будут только в городе, то ее можно приобрести за его пределами.

Ранее URA.RU сообщало о том, что запреты на продажу алкоголя были введены в других пермских городах в связи с местными праздниками. А жители Прикамья стали чаще погибать от употребления некачественных напитков.