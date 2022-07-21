Стоимость поездки в Турцию остается достаточно высокой — 71,8 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самым выгодным зарубежным направлением для жителей Пермского края этим летом стала Беларусь. Поездка в республику на одного человека в среднем обойдется в 23 тысячи рублей. Одним из самых дорогих направлений для пермяков остаются страны Ближнего Востока. Информация об этом опубликована на сайте Пермьстата.

С апреля по июнь цена на белорусское направление для пермяков снизилась на 11,3% (с 26,5 тысяч рублей до 23,8 тысяч). Больше всего цена за этот же период упала на поездку в Среднюю Азию (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан) — на 43%, с 44,4 до 31 тысячи рублей. Также средняя цена сильно снизилась на поездку в ОАЭ — на 27%, с 61,5 до 48,5 тысячи на человека. Не так сильно упали цены на поездки в Египет и страны Ближнего Востока (Израиль, Иордания, Ирак, Катар, Оман, Саудовская Аравия). Стоимость отдыха на африканском курорте для пермяков в июне составила в среднем 75 тысяч рублей (снижение с апреля на 7%). Поездка в страны Ближнего Востока остается одной из самых дорогих — 99 тысяч рублей в июне (- 9%).

После резкого повышения в апреле цены на туры в Турцию практически не изменились. По данным Пермьстата, средняя цена на курорт в апреле составила 70,5 тысячи рублей, а в июне — почти 72 тысячи рублей.

URA.RU также ранее рассказывало о том, что жители Пермского края предпочли этим летом турецкую Анталью российскому Сочи. Несмотря на выросшие цены, пассажиропоток из пермского аэропорта в Турцию за январь—июнь 2022 года увеличился на 15%. В Сочи поток туристов, наоборот, упал.

Больше всего подешевели для пермяков туры в Среднюю Азию

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