Пермяки в этом году предпочли улететь на турецкие курорты, а не в российский Сочи. Спрос на заграничное направление резко возрос за первое полугодие. Из пермского аэропорта в турецкую Анталью улетело на 15% пассажиров больше, чем за январь — июнь предыдущего года, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. В Сочи из Перми пассажиропоток упал сильнее всего.
«Из зарубежных направлений можно выделить Анталью (Турция) с приростом почти 15%», — сообщили в аэропорту. На сочинское направление полетело на 12,4% пермяков меньше, чем в прошлом году.
Всего за границу из Перми в июне вылетели 12 425 человек. 9 908 из них — в Турцию. Также спрос вырос на Минеральные воды (+33%), Казань (+20%), Новосибирск (5,6%) и Санкт-Петербург (3%).
Минеральные воды резко набрали популярность у пермяков в этом году
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Пермяки в этом году предпочли улететь на турецкие курорты, а не в российский Сочи. Спрос на заграничное направление резко возрос за первое полугодие. Из пермского аэропорта в турецкую Анталью улетело на 15% пассажиров больше, чем за январь — июнь предыдущего года, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. В Сочи из Перми пассажиропоток упал сильнее всего. «Из зарубежных направлений можно выделить Анталью (Турция) с приростом почти 15%», — сообщили в аэропорту. На сочинское направление полетело на 12,4% пермяков меньше, чем в прошлом году. Всего за границу из Перми в июне вылетели 12 425 человек. 9 908 из них — в Турцию. Также спрос вырос на Минеральные воды (+33%), Казань (+20%), Новосибирск (5,6%) и Санкт-Петербург (3%).